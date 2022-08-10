Лука Модрич оценил значимость встречи за Суперкубок УЕФА

Полузащитник «Реала» Лука Модрич считает очень важным матч с «Айнтрахтом» в Суперкубке УЕФА.

«Это очень важный трофей для нас. Мы хотим успешно начать сезон. Помню, в прошлый раз мы проиграли этот матч «Атлетико» (в Эстонии в 2018 году) и не хотим испытывать это чувство снова. Чтобы заиграть на этом уровне, приходится многим жертвовать ради профессии. Необходимо сосредоточиться на поле и за его пределами, но мы всё это делаем. Как команда мы хорошо подготовлены к новому сезону и готовы выложиться по максимуму», — приводит слова хорватского футболиста пресс-служба УЕФА.

Игра «Реал» — «Айнтрахт» состоится в среду, 10 августа, на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки. Стартовый свисток арбитра встречи прозвучит в 22.00 мск.