Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лука Модрич оценил значимость встречи за Суперкубок УЕФА

Лука Модрич оценил значимость встречи за Суперкубок УЕФА
Комментарии

Полузащитник «Реала» Лука Модрич считает очень важным матч с «Айнтрахтом» в Суперкубке УЕФА.

«Это очень важный трофей для нас. Мы хотим успешно начать сезон. Помню, в прошлый раз мы проиграли этот матч «Атлетико» (в Эстонии в 2018 году) и не хотим испытывать это чувство снова. Чтобы заиграть на этом уровне, приходится многим жертвовать ради профессии. Необходимо сосредоточиться на поле и за его пределами, но мы всё это делаем. Как команда мы хорошо подготовлены к новому сезону и готовы выложиться по максимуму», — приводит слова хорватского футболиста пресс-служба УЕФА.

Игра «Реал» — «Айнтрахт» состоится в среду, 10 августа, на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки. Стартовый свисток арбитра встречи прозвучит в 22.00 мск.

Новость по теме
Кевин Трапп поделился ожиданиями перед матчем за Суперкубок УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022