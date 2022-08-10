Бензема рассказал, как у него получается поддерживать кондиции в 34 года

Нападающий «Реала» Карим Бензема в преддверии матча за Суперкубкок УЕФА с «Айнтрахтом» отметил, что клуб сделает всё возможное для достижения победного результата.
Также футболист добавил, что он не испытывает проблем из-за того, что 19 декабря 2022 года ему исполнится 35 лет.
«Возраста для нас не существует. Мы молоды! Основное — это то, как много и усердно мы работаем над собой во всех аспектах — на поле и за его пределами. Мы хорошо заботимся о себе. Я смотрю на состав «Реала» в этом сезоне и вижу очень хороший коллектив.
Путь, который мы проложили сюда, был нелёгким — нам приходилось биться в каждом поединке. Но то, чего мы добились, — это мечта. Игра очень ответственная, но мы готовы и сделаем все возможное, чтобы вернуть этот трофей на «Бернабеу», — приводит слова Бензема пресс-служба УЕФА.
Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится в среду, 10 августа, на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки. Начало встречи — в 22:00 мск.
- 10 августа 2022
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