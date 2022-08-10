Черчесов вылетел из ЛЧ, Касаткина проиграла Андрееску. Главное к утру

«Ференцварош» российского тренера Станислава Черчесова вылетел из Лиги чемпионов, российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла на старте турнира в Торонто, «Монако» российского полузащитника Александра Головина тоже вылетел из ЛЧ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Ференцварош» Станислава Черчесова вылетел из квалификации Лиги чемпионов.
2. Касаткина вылетела на старте турнира в Торонто, уступив канадке Андрееску в двух сетах.
3. «Монако» с Головиным проиграл ПСВ и вылетел из квалификации Лиги чемпионов.
4. Канчельскис: трансферная цена Кокорина — два мешка картошки.
5. «Не Ови начал эту спецоперацию». Легенда чехословацкого хоккея заступился за Овечкина.
6. Стало известно, когда Николай Писарев проведёт первую тренировку в «Химках».
7. «Заслуженное поражение». Черчесов высказался о вылете с «Ференцварошем» из ЛЧ.
8. Обвинения в сексуальных связях с 17-летней балериной против владельца «Эдмонтона» отозваны.
9. Определился соперник «Ференцвароша» Черчесова в плей-офф квалификации Лиги Европы.
10. СКА забросил пять шайб в ворота сборной России U25, заняв 2-е место на Sochi Hockey Open.
- 10 августа 2022
-
09:56
-
09:43
-
09:34
-
09:19
-
08:53
-
08:47
-
08:38
-
08:30
-
08:17
-
07:44
-
07:23
-
07:05
-
06:33
-
06:15
-
06:03
-
06:00
-
05:39
-
05:38
-
05:27
-
04:52
-
04:43
-
04:29
-
04:28
-
04:12
-
04:12
-
03:59
-
03:58
-
03:42
-
03:21
-
03:06
-
02:54
-
02:51
-
02:32
-
02:19
-
02:18