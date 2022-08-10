Черчесов вылетел из ЛЧ, Касаткина проиграла Андрееску. Главное к утру

«Ференцварош» российского тренера Станислава Черчесова вылетел из Лиги чемпионов, российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла на старте турнира в Торонто, «Монако» российского полузащитника Александра Головина тоже вылетел из ЛЧ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Ференцварош» Станислава Черчесова вылетел из квалификации Лиги чемпионов.

2. Касаткина вылетела на старте турнира в Торонто, уступив канадке Андрееску в двух сетах.

3. «Монако» с Головиным проиграл ПСВ и вылетел из квалификации Лиги чемпионов.

4. Канчельскис: трансферная цена Кокорина — два мешка картошки.

5. «Не Ови начал эту спецоперацию». Легенда чехословацкого хоккея заступился за Овечкина.

6. Стало известно, когда Николай Писарев проведёт первую тренировку в «Химках».

7. «Заслуженное поражение». Черчесов высказался о вылете с «Ференцварошем» из ЛЧ.

8. Обвинения в сексуальных связях с 17-летней балериной против владельца «Эдмонтона» отозваны.

9. Определился соперник «Ференцвароша» Черчесова в плей-офф квалификации Лиги Европы.

10. СКА забросил пять шайб в ворота сборной России U25, заняв 2-е место на Sochi Hockey Open.