Филип Костич не сыграет в матче за Суперкубок УЕФА
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Сербский вингер «Айнтрахта» Филип Костич не сыграет в матче за Суперкубок УЕФА.
«Филип образцово провёл прошлый сезон. Он сыграл очень большую роль в победе в Лиге Европы. Мы всегда говорили, что в случае хорошего предложения не станем ставить препятствий и будем готовы провести переговоры. Сейчас мы ведём многообещающие переговоры с другим клубом, и развязка вот-вот наступит. В этой ситуации мы решили — в том числе по просьбе другой стороны — провести матч с «Реалом» без Филипа», — приводит слова спортивного директора клуба Маркуса Креше пресс-служба УЕФА.
В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги Филип Костич провёл 31 игру, в которых забил четыре гола и отдал девять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 24 млн.
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