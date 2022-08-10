«В моих глазах слёзы». Тренер «Айнтрахта» эмоционально отреагировал на уход Костича

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер эмоционально отреагировал на переход вингера Филипа Костича в «Ювентус».
«В моих глазах слёзы. Костич был очень важен для нас, и его уход, конечно, огорчает. В прошлом сезоне он принял участие в 22 голевых комбинациях. Но когда я вспоминаю начало прошлого сезона, когда он едва не ушёл, то настроение немного улучшается. Мы хорошо побеседовали, и после этого он отдавался делу на 100%.
Я сказал ему, что если он хочет покинуть «Айнтрахт», то должен это сделать героем. Думаю, у него получилось, потому что он был одним из лучших игроков прошлой Лиги Европы», — цитирует Гласнера пресс-служба УЕФА.
Ранее стало известно, что сербский вингер «Айнтрахта» Филип Костич не сыграет в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча с мадридским «Реалом» состоится сегодня, 10 августа. Начало — в 22:00 мск.
- 10 августа 2022
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