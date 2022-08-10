Виллиан может перейти в «Фулхэм»
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Нападающий «Коринтианса» Виллиан может вернуться в чемпионат Англии, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, интерес к 34-летнему бразильскому форварду проявляет «Фулхэм». Представители английского клуба уже провели переговоры с агентом Виллиана.
Напомним, Виллиан выступал за «Челси» с 2013 по 2020 год, после чего ещё сезон играл в составе лондонского «Арсенала», а затем стал игроком «Коринтианса». В текущем сезоне нападающий принял участие в 36 матчах за «Коринтианс», забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
В следующем туре английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Фулхэм» сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча состоится 13 августа.
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