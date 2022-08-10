Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гранит Джака: игроки не могут спать после проигранных матчей. Фанаты просто этого не видят

Гранит Джака: игроки не могут спать после проигранных матчей. Фанаты просто этого не видят
Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака высказался о критике со стороны болельщиков.

«Люди не видят, как усердно мы тренируемся. Они видят лишь результат работы, который мы демонстрируем на протяжении 90 минут матча. У всех бывают хорошие и плохие дни. Поэтому я интересовался, не можем ли мы приглашать болельщиков на тренировки, чтобы они могли видеть процесс целиком.

Мы не приходим на матч, чтобы убить время, а спустя 90 минут забыть обо всём. Мы переживаем больше, чем думают люди. Мы не можем спать после проигранных матчей. И не имеет значения, выездная игра или домашняя. Фанаты просто этого не видят. Меня разочаровывает и огорчает, когда люди начинают говорить: «Ты не сделал всё ради команды. Ты не выложился». Это чушь собачья», — приводит слова Джаки Goal.com.

Новость по теме
Агент Эктора Бельерина провёл переговоры с «Арсеналом» о расторжении контракта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022