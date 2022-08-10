Гранит Джака: игроки не могут спать после проигранных матчей. Фанаты просто этого не видят

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака высказался о критике со стороны болельщиков.
«Люди не видят, как усердно мы тренируемся. Они видят лишь результат работы, который мы демонстрируем на протяжении 90 минут матча. У всех бывают хорошие и плохие дни. Поэтому я интересовался, не можем ли мы приглашать болельщиков на тренировки, чтобы они могли видеть процесс целиком.
Мы не приходим на матч, чтобы убить время, а спустя 90 минут забыть обо всём. Мы переживаем больше, чем думают люди. Мы не можем спать после проигранных матчей. И не имеет значения, выездная игра или домашняя. Фанаты просто этого не видят. Меня разочаровывает и огорчает, когда люди начинают говорить: «Ты не сделал всё ради команды. Ты не выложился». Это чушь собачья», — приводит слова Джаки Goal.com.
- 10 августа 2022
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