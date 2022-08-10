Тренер «Монако» — о вылете из квалификации ЛЧ: горжусь игроками, они смогут подняться
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
«Это тяжело. Но квалификация Лиги чемпионов проходит в два матча, и мы сыграли вничью дома. Мы доминировали в обоих матчах, но не смогли пройти квалификацию. Таков футбол, именно это придаёт ему шарм. Быть лучше не значит побеждать — это не одно и то же. Я по-прежнему горжусь своими футболистами, потому что у них было много возможностей забить. Они победители по натуре, поэтому найдут в себе силы подняться. Сейчас просто надо переварить это разочарование», — приводит слова Клемана L'Equipe.
Напомним, «Монако» проиграл ПСВ в квалификации Лиги чемпионов УЕФА (1:1, 2:3) и выступит в розыгрыше Лиги Европы.
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