Тренер «Монако» — о вылете из квалификации ЛЧ: горжусь игроками, они смогут подняться

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги чемпионов УЕФА.



«Это тяжело. Но квалификация Лиги чемпионов проходит в два матча, и мы сыграли вничью дома. Мы доминировали в обоих матчах, но не смогли пройти квалификацию. Таков футбол, именно это придаёт ему шарм. Быть лучше не значит побеждать — это не одно и то же. Я по-прежнему горжусь своими футболистами, потому что у них было много возможностей забить. Они победители по натуре, поэтому найдут в себе силы подняться. Сейчас просто надо переварить это разочарование», — приводит слова Клемана L'Equipe.



Напомним, «Монако» проиграл ПСВ в квалификации Лиги чемпионов УЕФА (1:1, 2:3) и выступит в розыгрыше Лиги Европы.