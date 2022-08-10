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Модрич: в Бензема нравится всё. Рад, ведь теперь все признают то, что я уже знал

Модрич: в Бензема нравится всё. Рад, ведь теперь все признают то, что я уже знал
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился мнением о партнёре по мадридской команде Кариме Бензема.

«В Бензема мне нравится всё. Это впечатляет. Я заметил это, когда только начал с ним тренироваться. Я рад, что теперь все признают то, что я уже знал. Но если бы мне пришлось выбирать что-то одно, я бы отметил его голы. Мне этого не хватает», — приводит слова Модрича Marca.

Сегодня, 10 августа, «Реал» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча состоится на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Айнтрахт». В прошлом сезоне «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы.

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