Источник: Сергей Юран предлагал «Ростову» провести договорной матч с «Химками»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран в конце сезона-2021/2022 предлагал «Ростову» провести договорной матч, сообщает спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. По информации источника, специалист просил соперника проиграть подмосковному клубу, на что обещал ответить двумя поражениями в новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Именно это стало причиной отставки Юрана из «Химок».



Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что главный тренер Сергей Юран покинул команду. Специалист возглавил подмосковную команду во время прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Под руководством Юрана «Химки» смогли сохранить прописку в элитном дивизионе страны, одержав победу в стыковых матчах.

Новость по теме В «Химках» подтвердили уход Сергея Юрана с поста главного тренера