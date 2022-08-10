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Павел Кукуян обслужит матч «Зенит» — ЦСКА в 5-м туре РПЛ

Павел Кукуян обслужит матч «Зенит» — ЦСКА в 5-м туре РПЛ
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Назначены бригады судей на матчи 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

12 августа (пятница)

«Факел» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Константин Юданов; VAR – Анастасия Пустовойтова; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гвардис.

13 августа (суббота)

«Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Кирилл Большаков; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Зенит» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Андрей Бутенко.

14 августа (воскресенье)

«Химки» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Валентин Мурашов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.

«Оренбург» – «Торпедо»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Пари НН» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Спартак» – «Сочи»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Александр Богданов; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Юрий Чеботарёв.

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