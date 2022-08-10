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Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин рассказал о своём повреждении

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин рассказал о своём повреждении
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Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин рассказал о повреждении, которое получил в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Жальгирисом» (1:1).

«Нога слегка опухла. Думаю, это выглядит хуже, чем есть на самом деле. Рано ещё что-то говорить. Посмотрим, как я буду чувствовать себя позже. Скрещу пальцы, чтобы избежать серьёзной травмы», — приводит слова Хайкина TV2.

Напомним, первый матч команд завершился разгромной победой «Будё-Глимт» со счётом 5:0. «Будё-Глимт» вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Никита Хайкин перешёл в норвежский клуб 11 марта 2019 года. Хайкин вместе с командой является двукратным победителем чемпионата Норвегии. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 1,5 млн.

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