Оргкомитет Кубка Легенд утвердил даты проведения турнира

Оргкомитет Кубка Легенд окончательно утвердил даты проведения турнира в 2022 году. Ежегодный футбольный турнир пройдет 9-11 сентября на арене Дворца спорта «Мегаспорт».



9 сентября Кубок Легенд откроет детский день: ветераны столичных футбольных клубов примут участие в активностях для юных почитателей футбола — мастер-классах и фотосессиях. Кульминацией дня станет детский турнир «Наше будущее» — легенды отечественного футбола выйдут на поле вместе с детьми и станут их наставниками в играх.



10 и 11 сентября — игровые дни Кубка Легенд. В эти дни пройдут групповой и финальный этапы турнира с участием шести сборных. Состав участников будет объявлен в ближайшие дни, следите за анонсами.



Продажа билетов начнётся 15 августа на сайте championat.com. Билеты, приобретённые в начале года на Кубок Легенд — 2022, являются действительными.

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