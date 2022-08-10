Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оргкомитет Кубка Легенд утвердил даты проведения турнира

Оргкомитет Кубка Легенд утвердил даты проведения турнира
Комментарии

Оргкомитет Кубка Легенд окончательно утвердил даты проведения турнира в 2022 году. Ежегодный футбольный турнир пройдет 9-11 сентября на арене Дворца спорта «Мегаспорт».

9 сентября Кубок Легенд откроет детский день: ветераны столичных футбольных клубов примут участие в активностях для юных почитателей футбола — мастер-классах и фотосессиях. Кульминацией дня станет детский турнир «Наше будущее» — легенды отечественного футбола выйдут на поле вместе с детьми и станут их наставниками в играх.

10 и 11 сентября — игровые дни Кубка Легенд. В эти дни пройдут групповой и финальный этапы турнира с участием шести сборных. Состав участников будет объявлен в ближайшие дни, следите за анонсами.

Продажа билетов начнётся 15 августа на сайте championat.com. Билеты, приобретённые в начале года на Кубок Легенд — 2022, являются действительными.

Новость по теме
Кубок Легенд — 2022 состоится в августе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022