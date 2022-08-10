Карпин отреагировал на информацию о попытке Юрана провести договорной матч с «Ростовом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на информацию, согласно которой наставник «Химок» Сергей Юран в конце сезона-2021/2022 предлагал ростовской команде провести договорной матч. Сообщалось, что именно это стало причиной отставки Юрана из «Химок».



«Мне никто ничего не предлагал, это что за бред? Вот пусть те, кто предлагал или кому предлагали, это и комментируют. Я вообще не в курсе», — приводит слова Карпина «РБК-Спорт».

Ранее в «Химках» подтвердили, что Юран покинет команду. Специалист возглавил подмосковный клуб по ходу прошлого сезона. Под руководством Юрана «Химки» сумели сохранить прописку в элитном дивизионе России, одержав победу в стыковых матчах. Новым тренером «Химок» станет Николай Писарев.