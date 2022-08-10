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Душан Тадич стал жертвой нападения грабителей

Душан Тадич стал жертвой нападения грабителей
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Капитан «Аякса» Душан Тадич получил повреждение, столкнувшись с двумя вооружёнными грабителями, сообщает De Telegraaf. По информации источника, 27 июля на футболиста напали два человека. Они попытались отобрать у игрока часы. Но Тадич смог вырваться и убежать от злоумышленников.

Душан Тадич получил небольшое повреждение руки. Также грабители порвали ему одежду. Футболист убежал от злоумышленников в ближайшее кафе, где смог уйти от преследователей.

Напомним, 30 июля на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме местный «Аякс» встречался с ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов. Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 5:3. Душан Тадич принимал участие в матче. На его руке были специальные пластыри.

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