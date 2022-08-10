«Вест Хэм Юнайтед» сделал предложение о трансфере защитника «ПСЖ» Керера
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Тило Керер может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Sky Sports.
По информации источника, в услугах 25-летнего немецкого футболиста заинтересован «Вест Хэм Юнайтед». Английский клуб уже сделал предложение о трансфере Керера. Действующее соглашение защитника с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.
Напомним, Керер перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Шальке» в 2018 году. В прошлом сезоне немецкий футболист принял участие в 27 матчах французской Лиги 1 и забил два гола. В составе парижан Керер — трёхкратный чемпион Франции, двукратный обладатель Кубка страны, обладатель Кубка лиги и Суперкубка Франции. С 2018 года защитник вызывается в национальную команду Германии.
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