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Влашич пошёл на понижение зарплаты ради перехода в «Торино». Он проходит медобследование

Влашич пошёл на понижение зарплаты ради перехода в «Торино». Он проходит медобследование
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Бывший футболист ЦСКА Никола Влашич, который выступает за «Вест Хэм», проходит медицинское обследование в «Торино», сообщил спортивный журналист Николо Скира в своих социальных сетях. По информации источника, ради перехода в итальянскую команду игрок согласился на понижение зарплаты на €500 тыс.

Ранее появилась информация, что сделка будет оформлена в виде годовой аренды с последующим правом выкупа хорватского полузащитника за € 15 млн. «Торино» покроет основную часть расходов на зарплату игрока.

Напомним, «Вест Хэм» купил Николу Влашича у московского ЦСКА летом 2021 года за сумму около € 30 млн. За лондонский клуб Никола провёл 31 матч во всех турнирах, в основном выходя на замену, и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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