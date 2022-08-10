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Колосков: огорчён вылетом «Ференцвароша» из Лиги чемпионов. Переживаю за карьеру Черчесова

Колосков: огорчён вылетом «Ференцвароша» из Лиги чемпионов. Переживаю за карьеру Черчесова
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о вылете «Ференцвароша» из квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

«После первой игры было ощущение, что дома «Ференцварошу» будет непросто. Помню «Карабах» по игре с московским «Динамо» — тогда команда произвела на меня хорошее впечатление. Да, команда из Азербайджана, но там и азербайджанцев то и нет. Все ведущие позиции занимают иностранные игроки, которые хорошо мотивированы и обучены.

«Ференцварош» тоже команда опытная, которая играет с хорошей подготовкой. Но по ходу игры было ощущение, что есть проблемы с тактикой.

Мне жаль, что «Ференцварош» вылетел из Лиги чемпионов. Немного переживал за карьеру Станислава Черчесова и продолжаю переживать. Огорчён вылетом», — сказал Вячеслав Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.

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