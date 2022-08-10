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Сыновья Златана Ибрагимовича будут играть за молодёжные команды «Милана»

Сыновья Златана Ибрагимовича будут играть за молодёжные команды «Милана»
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Сыновья нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича будут играть за молодёжные команды итальянского клуба, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.

По информации источника, 15-летний сын шведского форварда Максимилиан будет выступать в составе «Милана» U17, а 14-летний Винсент будет играть в команде итальянского клуба для футболистов до 15 лет.

Ибрагимович — воспитанник шведского «Мальмё». Родной чемпионат Златан покинул в 2001 году, когда перешёл в «Аякс». После амстердамского клуба Ибрагимович выступал за «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». В январе 2020-го было объявлено, что Ибрагимович возвращается в «Милан», в составе которого играл с 2010 по 2012 год. Именно со Златаном «Милан» завоевал два последних чемпионства в Италии (в 2011-м и 2022-м).

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