Сергей Юран отреагировал на обвинения в попытке организовать договорной матч с «Ростовом»
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на обвинения в попытке организовать договорной матч с «Ростовом» в рамках Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«Это полная чушь», — цитирует Юрана «РБ-Спорт».
Ранее спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что Сергей Юран в конце сезона-2021/2022 предлагал «Ростову» провести договорной матч. По информации источника, специалист просил соперника проиграть подмосковному клубу, на что обещал ответить двумя поражениями в новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Именно это стало причиной отставки Юрана из «Химок».
Напомним, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что главный тренер Сергей Юран покинул команду.
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