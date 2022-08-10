Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на обвинения в попытке организовать договорной матч с «Ростовом» в рамках Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



«Это полная чушь», — цитирует Юрана «РБ-Спорт».



Ранее спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что Сергей Юран в конце сезона-2021/2022 предлагал «Ростову» провести договорной матч. По информации источника, специалист просил соперника проиграть подмосковному клубу, на что обещал ответить двумя поражениями в новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Именно это стало причиной отставки Юрана из «Химок».



Напомним, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что главный тренер Сергей Юран покинул команду.