«Не верю! Бред!» Игнатьев — о возможной попытке Юрана организовать договорной матч
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на информацию, согласно которой главный тренер «Химок» Сергей Юран в конце сезона-2021/2022 предлагал «Ростову» провести договорной матч. Сообщалось, что именно это стало причиной отставки Юрана из «Химок».
«Криминальная история. Если кто-то об этом знает и озвучивает, то надо бить в колокола и возвращать всё на круги своя, чтобы справедливость восторжествовала. Я не верю! Бред! Не могу представить, как на сегодняшнем уровне такое можно осуществить», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.
Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что главный тренер Сергей Юран покинул команду.
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