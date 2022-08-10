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Федотов — о Клаудиньо: «Зенит» не заметит потери бойца в матче с ЦСКА

Федотов — о Клаудиньо: «Зенит» не заметит потери бойца в матче с ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Безусловно, мы понимаем, какая игра нас ждёт. «Зенит» – бессменный чемпион последних лет, он играет у себя дома при хорошей поддержке зрителей. Тем интереснее! Выступать при полных трибунах – радость и удовольствие.

Отсутствие Клаудиньо? Полагаю, команда не заметит потери бойца. Состав «Зенита» очень хорошо укомплектован, там есть выбор, кому сыграть на этой позиции. Не видим для себя каких-то преимуществ в данной ситуации», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

Матч пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — ЦСКА состоится 13 августа на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 17:00 мск.

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