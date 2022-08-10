Ромелу Лукаку: за год люди забыли, что я умею делать на поле. Сезон в «Челси» мотивировал

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, арендованный у лондонского «Челси», высказался о причинах своего возвращения в итальянский клуб.
«Когда я уходил, я хотел вновь попробовать себя в «Челси». Ранее я провёл в лондонском клубе 11 лет и хотел вернуться, чтобы стать главным героем. После последней игры я стал думать, какой вариант будет лучшим для меня. Сезон в «Челси» был трудным для меня, и я думаю, что в будущем ничего не изменится. Поэтому я решил вернуться в «Интер».
Этот сезон в «Челси» дал мне дополнительную мотивацию играть лучше, чем раньше. Думаю, за год люди забыли, что я умею делать на поле», — приводит слова Лукаку Goal.com. со ссылкой на DAZN.
Напомним, ранее Лукаку уже выступал за «Интер», он провёл 95 матчей и забил 64 гола во всех турнирах. В сезоне-2021/2022 в составе «Челси» он принял участие в 44 играх и отличился 15 раз.
- 10 августа 2022
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