Ромелу Лукаку: за год люди забыли, что я умею делать на поле. Сезон в «Челси» мотивировал

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, арендованный у лондонского «Челси», высказался о причинах своего возвращения в итальянский клуб.



«Когда я уходил, я хотел вновь попробовать себя в «Челси». Ранее я провёл в лондонском клубе 11 лет и хотел вернуться, чтобы стать главным героем. После последней игры я стал думать, какой вариант будет лучшим для меня. Сезон в «Челси» был трудным для меня, и я думаю, что в будущем ничего не изменится. Поэтому я решил вернуться в «Интер».



Этот сезон в «Челси» дал мне дополнительную мотивацию играть лучше, чем раньше. Думаю, за год люди забыли, что я умею делать на поле», — приводит слова Лукаку Goal.com. со ссылкой на DAZN.

Напомним, ранее Лукаку уже выступал за «Интер», он провёл 95 матчей и забил 64 гола во всех турнирах. В сезоне-2021/2022 в составе «Челси» он принял участие в 44 играх и отличился 15 раз.