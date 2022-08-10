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Кавазашвили — о вылете Черчесова из ЛЧ: не ожидал, что мой друг допустит такую плюшку дома

Кавазашвили — о вылете Черчесова из ЛЧ: не ожидал, что мой друг допустит такую плюшку дома
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о вылете «Ференцвароша» из квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

«От кого вылетел «Ференцварош»? От «Карабаха»? Ещё и дома проиграли 1:3? Я очень удивлён. Такого результат я точно не мог ожидать, что мой друг Черчесов допустит такую плюшку дома. Проиграть команде, которая никогда не претендовала на какое-то серьёзное место в европейских турнирах — это просто удивительно», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, в первой игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Ференцварош» и «Карабах» сыграли вничью — 1:1. В ответном матче венгерский клуб потерпел поражение со счётом 1:3 и завершил борьбу.

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