Кавазашвили — о вылете Черчесова из ЛЧ: не ожидал, что мой друг допустит такую плюшку дома

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о вылете «Ференцвароша» из квалификации Лиги чемпионов УЕФА.



«От кого вылетел «Ференцварош»? От «Карабаха»? Ещё и дома проиграли 1:3? Я очень удивлён. Такого результат я точно не мог ожидать, что мой друг Черчесов допустит такую плюшку дома. Проиграть команде, которая никогда не претендовала на какое-то серьёзное место в европейских турнирах — это просто удивительно», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Напомним, в первой игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Ференцварош» и «Карабах» сыграли вничью — 1:1. В ответном матче венгерский клуб потерпел поражение со счётом 1:3 и завершил борьбу.