«Химки» объявили об уходе Сергея Юрана с поста главного тренера

Главный тренер «Химок» Сергей Юран покинул свой пост, сообщает пресс-служба подмосковной команды. Контракт расторгнут по соглашению сторон.
«Мы благодарим Сергея Николаевича, который пришёл в непростой для клуба момент и оставил «Химки» в Премьер-Лиге. К сожалению, было несколько ключевых вопросов, касающихся развития клуба, по которым у руководящего состава и главного тренера были расхождения. Мы договорились о расторжении контракта. В ближайшее время команду возглавит новый тренер», — отметил генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов.
Вместе с Сергеем Юраном работу в клубе завершают тренеры Денис Попов, Виктор Тестоедов и Дмитрий Гуреев.
Напомним, Сергей Юран руководил подмосковной командой с февраля. Под руководством специалиста «Химки» смогли сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге, одержав победу в стыковых матчах.
- 10 августа 2022
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