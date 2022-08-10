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Николай Писарев стал главным тренером «Химок»

Николай Писарев стал главным тренером «Химок»
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«Химки» на официальном сайте объявили о назначении Николая Писарева на пост главного тренера клуба. Соглашение 53-летнего специалиста с подмосковной командой рассчитано до конца сезона-2023/2024.

«Приветствуем Николая Николаевича в «Химках» и желаем успешной работы у руля нашей команды!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Писарев также продолжит работать в тренерском штабе сборной России.

Ранее пост главного тренера «Химок» покинул Сергей Юран. Контракт между специалистом и клубом был расторгнут по соглашению сторон. Специалист возглавил подмосковный клуб по ходу прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Под руководством Юрана «Химкам» удалось сохранить прописку в элитном дивизионе страны, одержав победу в стыковых матчах.

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