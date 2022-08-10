Урунов готов на понижение зарплаты ради перехода в «Химки»
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Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может перейти в «Химки», сообщает Eurostavka. По информации источника, ради перехода в подмосковный клуб он готов пойти на сокращение гонорара. Сейчас Остон получает в районе € 600 тыс. в год.
Ранее появилась информация, что полузащитник московского «Спартака» и сборной Узбекистана Остон Урунов отказывается покидать стан красно-белых из-за получаемой по контракту высокой зарплаты. Остон перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года за € 1 млн. Его контракт с красно-белыми заканчивается в июне 2025 года.
Всего за «Спартак» Урунов провёл девять матчей и забил один мяч. Прошлый сезон Остон провёл в аренде в «Уфе». У него семь игр и один гол за сборную Узбекистана.
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