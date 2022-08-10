Кавазашвили: «Ференцварош» Черчесова похож на «Спартак» в СССР — это народная команда

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил «Ференцварош» и московский клуб. Он заявил, что венгерская команда является народной, находится на хорошем счету в европейском футболе.



«Ференцварош» похож на «Спартак» в СССР — это народная команда, которая находится на хорошем счету в Европе. Кроме моментов, когда у команды была чёрная полоса. Поэтому вылет «Ференцвароша» из ЛЧ вызвал у меня удивление», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Напомним, в первой игре 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Ференцварош» и «Карабах» сыграли вничью — 1:1. В ответном матче венгерский клуб потерпел поражение со счётом 1:3 и завершил борьбу в главном еврокубке.