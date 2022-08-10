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РФС согласовал Писареву и Лихачёву возможность совмещения работы в «Химках»

РФС согласовал Писареву и Лихачёву возможность совмещения работы в «Химках»
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Российский футбольный союз согласовал тренеру национальной команды Николаю Писареву и старшему тренеру сборной России по пляжному футболу Михаилу Лихачёву возможность совмещения работы в «Химках», сообщает пресс-служба РФС.

Писарев назначен главным тренером подмосковного клуба, Лихачёв стал его помощником. Писарев также продолжит работать в тренерском штабе сборной страны. Михаил Лихачёв возглавляет сборную России по пляжному футболу.

Ранее пост главного тренера «Химок» покинул Сергей Юран. Контракт между специалистом и клубом был расторгнут по соглашению сторон. Специалист возглавил подмосковный клуб по ходу прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Под руководством Юрана «Химкам» удалось сохранить прописку в элитном дивизионе страны, одержав победу в стыковых матчах.

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