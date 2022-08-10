Россия и Узбекистан могут провести товарищеский матч в ноябре

Сборные России и Узбекистана могут провести товарищеский матч в ноябре, сообщает Eurostavka. По информации источника, первоначальным ответом на обращение российской стороны в Узбекистан по проведению товарищеской встречи был отказ. Однако после дипломатических переговоров узбекская сторона ответила, что рассмотрит предложение о товарищеской игре на 20 ноября. Матч может пройти в Ташкенте.
Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что РФС ведёт переговоры о товарищеских матчах сборной России осенью, среди возможных вариантов назывались Иран и Узбекистан.
Последний официальный матч сборная России провела в ноябре 2021 года, уступив Хорватии со счётом 0:1 и заняв вторую строчку в группе отбора на чемпионат мира в Катаре. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Это будет первый чемпионат мира по футболу, проводящийся на Ближнем Востоке.
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