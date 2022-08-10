Первый тренер Миранчука: сага с уходом Алексея надоела. У Гасперини старческий маразм

Первый тренер полузащитника Алексея Миранчука Александр Воронков дал комментарий по поводу будущего россиянина в итальянской «Аталанте».

«Сага с уходом Миранчука из «Аталанты» надоела. Думаю, Алексей заслужил проявить себя. Тот случай, когда объективно нужно давать больше времени. Но Гасперини не даёт играть. Почему? Не знаю. Насколько я знаю, переход Алексея в «Торино» заблокировали — читал в прессе. Считаю, пришло время расставаться. У Гасперини старческий маразм. Он дёргает Миранчука, ломая человеку психику. Не понимаю, как так можно.



Алексей — футболист, которому надо давать больше играть. Давно уж прошёл адаптацию. Он хочет остаться в Италии, очень хочет играть — но не так, как в «Аталанте». Не могу говорить за Алексея, но за себя скажу — пора уходить. В другом случае можно засидеться. Сейчас самый пик возраста, чтобы проявить себя. Дайте ему сыграть стабильно три-четыре матча хотя бы по тайму — в таком случае можно будет сделать какие-то выводы. Но он ни разу не сыграл в четырёх матчах подряд. В лучшем случае выходит на 15-20 минут. Я бы на его месте ушёл», — сказал Воронков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.