«Милан» продлит контракт с защитником Фикайо Томори

«Милан» в скором времени продлит контракт с английским защитником Фикайо Томори. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях, клуб и игрок уже договорились обо всех деталях контракта.
Инсайдер уточняет, что Томори продлит своё соглашение до июня 2027 года с увеличением заработной платы до € 3,5 млн в год. Предыдущий контракт с клубом действовал до 2025 года.
Напомним, Фикайо Томори перешёл в «Милан» из лондонского «Челси» за сумму около € 28,5 млн летом прошлого года. До этого он полгода выступал за команду на правах аренды. В предыдущем сезоне итальянской Серии А защитник провёл 31 матч, в которых не отметился результативными действиями. Также на счету футболиста четыре жёлтых карточки.
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