Защитник ЦСКА Конюхов арендован «Уфой»
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20-летний защитник московского ЦСКА Вадим Конюхов арендован «Уфой» до конца сезона-2022/2023 с правом выкупа трансфера футболиста, сообщает официальный сайт клуба.
Перед уходом в аренду защитник продлил контракт с красно-синими до конца сезона-2025/2026. За главную команду армейцев Конюхов ещё не выступал, но на его счету три матча в Юношеской лиге УЕФА. Он выступал за молодёжные сборные России разных возрастов.
Напомним, «Уфа» вылетела из РПЛ по итогам сезона-2021/2022 и сейчас выступает в Первой лиге. После четырёх туров РПЛ команда из Башкирии с четырьмя очками занимает 14-ю строчку в таблице.
ЦСКА после четырёх сыгранных матчей лидирует в Российской Премьер-Лиге. В следующем матче команда встретится с санкт-петербургским «Зенитом».
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