Денис Глушаков высказался об увольнении Сергея Юрана из «Химок»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал увольнение из клуба главного тренера Сергея Юрана.
«Конечно, было неожиданно, что у нас поменялся тренерский штаб. Комментировать это не буду — это решение руководства. Могу поблагодарить Сергея Николаевича и тренерский штаб за проведённую работу. Но такова футбольная жизнь — часто приходиться расставаться. Сегодня уже провели первую тренировку под руководством нового штаба. Начали подготовку к «Ахмату», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Контракт между Юраном и «Химками» был расторгнут по соглашению сторон. Специалист возглавил красно-чёрных в феврале этого года. Под руководством Юрана «Химкам» удалось сохранить прописку в Премьер-Лиге, заняв 13-е место в таблице и одержав победу в стыковых матчах.
Новым главным тренером команды назначен 53-летний специалист Николай Писарев. В матче 5-го тура «Химки» в воскресенье, 14 августа, встретятся с «Ахматом».
- 10 августа 2022
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