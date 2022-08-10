Бернарду Силва – о своих отношениях с «Манчестер Сити: в клубе знают, чего я хочу

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал слухи о возможном продолжении карьеры в другом клубе.
«Я всегда говорил, что счастлив здесь, но я понятия не имею, что произойдет в будущем. Посмотрим. Мои отношения с клубом очень честные. Я был открыт с ними, и они знают, чего я хочу. Если я останусь, то буду счастлив, всегда буду уважать этот клуб и делать всё возможное. Если нет, то это футбол. Давайте просто посмотрим, что произойдёт», – сказал Силва в интервью ESPN.
Напомним, ранее различные источники говорили об интересе испанской «Барселоны» к Бернарду Силве, но пока полноценного предложения сделано не было. В прошлом сезоне английской Премьер-лиги португальский футболист провёл 35 игр, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.
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