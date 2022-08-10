Футболистка сборной Франции Айссату Тункара перешла в «Манчестер Юнайтед»

Защитник женской сборной Франции Айссату Тункара перешла в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико», сообщает официальный сайт «красных дьяволов».
Контракт подписан до конца сезона-2023/2024. Последние четыре сезона 27-летняя футболистка провела в Мадриде.
На женском чемпионате Европы, состоявшемся этим летом в Англии, Тункара сыграла два полных матча с Италией и Исландией, выходя на поле в стартовом составе. В остальных трёх матчах француженок на турнире защитник оставалась на скамейке запасных.
Напомним, сборная Франции дошла на Евро до полуфинала, уступив национальной команде Германии. Выиграла турнир Англия.
В сезоне-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» занял четвёртое место в английской Суперлиге. За манкунианцев также выступают футболистки сборной Англии Алессия Руссо и Элла Тун.
- 10 августа 2022
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