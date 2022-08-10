Защитник «Челси» Маланг Сарр проведёт сезон в аренде в «Монако»
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Французский защитник лондонского «Челси» Маланг Сарр арендован «Монако» до конца сезона, сообщает официальный сайт английского клуба.
23-летний футболист перешёл в «Челси» из французской «Ниццы» летом 2020 года, проведя сезон-2020/2021 в аренде в «Порту». За лондонский клуб Сарр провёл 21 матч, результативными действиями не отметился. Игрок выступал за молодёжные сборные Франции разных возрастов.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 8 млн. Контракт Сарра с «Челси» истекает в конце июня 2025 года.
В первом туре АПЛ сезона-2022/2023 «Челси» переиграл «Эвертон» — 1:0. Единственный гол на счету Жоржиньо, реализовавшего пенальти. В матче следующего тура синие встретятся в лондонском дерби с «Тоттенхэмом».
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