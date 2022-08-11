Экс-директор «Чертаново» Ларин: Зиньковский всем доволен в «Спартаке» и не унывает

Бывший генеральный директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением о переходе воспитанника Антона Зиньковского в московский «Спартак».
«Антон недавно в команде, надо сначала себя зарекомендовать — это нормальное явление. Не вижу никаких предпосылок к тому, что он не будет в «Спартаке» играть. Конечно, будет! Там много качественных футболистов, Антон попал из комфортной среды в более конкурентную. Это будет только способствовать его прогрессу. Переживаю ли за Зиньковского? Я переживаю за всех чертановских воспитанников, вне зависимости от того, в «Спартаке» они играют или в «Чертаново».
Я часто общаюсь с Зиньковским. Всё нормально, с моральным духом у него всё хорошо. В команде хорошая атмосфера, Антон всем доволен и не унывает. Он прекрасно понимает, куда пришёл и что здесь высокая конкуренция. Тем более «Спартак» в этом году — команда с чемпионскими амбициями», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 11 августа 2022
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