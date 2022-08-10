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Исмаила Сарр может продолжить карьеру в «Лидс Юнайтед»

Исмаила Сарр может продолжить карьеру в «Лидс Юнайтед»
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Вингер «Уотфорда» Исмаила Сарр может продолжить карьеру в «Лидс Юнайтед». Как сообщает издание Foot Mercato, клубы уже начали обсуждать потенциальный переход игрока и в скором времени смогут прийти к соглашению.

Как сообщает итальянский источник, «Лидс» также начал переговоры с окружением Сарра о личных условиях. По сведениям инсайдера, эти переговоры уже близки к завершению. По всей видимости, «Лидс» желает заменить бразильского вингера Рафинью, этим летом ушедшего в испанскую «Барселону» за сумму около € 58 млн.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Исмаила Сарр за «Уотфорд» провёл 22 игры. На счету сенегальца пять голов и две голевые передачи. По итогам сезона «Уотфорд» занял 19-е место и вылетел в Чемпионшип. За два проведенных матча в текущем розыгрыше турнира Сарр успел забить один гол и отдать одну голевую передачу.

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