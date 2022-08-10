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«Реал» и «Айнтрахт» объявили составы на Суперкубок УЕФА

«Реал» и «Айнтрахт» объявили составы на Суперкубок УЕФА
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Стало известно, кто выйдет на поле в стартовых составах франкфуртского «Айнтрахта» и мадридского «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА

Состав «Айнтрахта»: Трапп, Н'Дика, Соу, Камада, Роде, Туре, Борре, Ленц, Линдстрём, Тута, Кнауфф.

Марио Гётце начнёт матч на скамейке запасных.

Ранее соперники немецкого клуба из столица Испании также объявили стартовый состав на матч.

Состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Каземиро, Вальверде, Винисиус, Ф. Менди.

Новички сливочных: Орельен Тчуамени и Антонио Рюдигер — остались в запасе.

Матч состоится сегодня, 10 августа, и начнётся в 22:00 мск. Игра пройдёт в Хельсинки на стадионе «Олимпийский». «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов, а «Айнтрахт» — Лиги Европы.

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