«Реал» и «Айнтрахт» объявили составы на Суперкубок УЕФА

Стало известно, кто выйдет на поле в стартовых составах франкфуртского «Айнтрахта» и мадридского «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА
Состав «Айнтрахта»: Трапп, Н'Дика, Соу, Камада, Роде, Туре, Борре, Ленц, Линдстрём, Тута, Кнауфф.
Марио Гётце начнёт матч на скамейке запасных.
Ранее соперники немецкого клуба из столица Испании также объявили стартовый состав на матч.
Состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Каземиро, Вальверде, Винисиус, Ф. Менди.
Новички сливочных: Орельен Тчуамени и Антонио Рюдигер — остались в запасе.
Матч состоится сегодня, 10 августа, и начнётся в 22:00 мск. Игра пройдёт в Хельсинки на стадионе «Олимпийский». «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов, а «Айнтрахт» — Лиги Европы.
- 10 августа 2022
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