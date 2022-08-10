Итальянский журналист – о Кокорине: он никому не нужен

Итальянской журналист газеты Tuttosport Массимо Франки высказался о российской нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.
«Кокорин — катастрофа итальянского футбола. Он никому не нужен в Италии и, видимо, в мире тоже. Он один из самых высокооплачиваемых игроков «Фиорентины», но в прошлом сезоне сыграл всего 216 минут, не забив ни одного гола и не сделав ни одну голевую передачу. Зато у него две жёлтые.
Кокорин — это игрок-фантом. «Фиорентина» открыта и ждёт предложений по Александру, но он никому не нужен. Саша — не футболист», — заявил Франки изданию «РБ Спорт».
Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт игрока с клубом действует ещё два сезона.
Хавбек «Сассуоло» Берарди вступил в перепалку с фанатом:
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