Мама Монтеса попрощалась с игроком. Он может перейти в «Динамо»

Мама защитника сборной Мексики Сесара Монтеса, с которым связывают возможный переход в московское «Динамо», попрощалась с сыном в своём «Инстаграме»*.

«Успехов в новой команде. Буду скучать», — гласит подпись к фотографии.

Фото: Из личного архива мамы Сесара Монтеса

25-летний Монтес выступает за мексиканский клуб «Монтеррей». Он является бронзовым призёром Олимпиады в Токио. В прошлом сезоне игрок провёл за «Монтеррей» 29 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В нынешнем чемпионате Мексики Монтес принял участие в шести играх.

После четырёх туров РПЛ «Динамо» с восемью очками занимает четвёртую строчку в турнирной таблице. Во встрече 5-го тура команда встретится с грозненским «Ахматом». Матч состоится 14 августа на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

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