Виллиан может расторгнуть контракт с «Коринтиансом»

Бразильский вингер «Коринтианса» Виллиан может расторгнуть контракт с клубом. Об этом футболист сообщил после проигранного матча против «Фламенго» со счётом 1:0.



Ранее была информация, что игрок может оказаться в Европе. Одним из претендентов на футболиста назывался лондонский «Фулхэм», в этом сезоне вернувшийся в английскую Премьер-лигу. Одной из причин переезда из Бразилии Виллиан называет семейные причины. Ранее сообщалось, что его семье поступают угрозы. При этом футболист отрицает какие-либо конфликты с главным тренером «Коринтианса» Витором Перейрой, которые могли бы быть связаны с его текущей игровой формой.



«Я знаю, что моя игра была не такой, как я ожидал, но я никогда не был игроком, который забивает 20 или 30 голов за сезон», — сказал игрок в интервью каналу ESPN.



Напомним, Виллиан ранее выступал за такие клубы, как донецкий «Шахтёр», махачкалинский «Анжи», лондонские «Челси» и «Арсенал».

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