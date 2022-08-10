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Дмитрий Кузнецов рассказал, какая команда из Первой Лиги подошла бы Алана Дзагоеву

Дмитрий Кузнецов рассказал, какая команда из Первой Лиги подошла бы Алана Дзагоеву
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Главный тренер команды футбольной Медиалиги 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о том, какая команда подошла бы футболисту Алану Дзагоеву.

«Где я вижу Дзагоева? Во владикавказской «Алании»: там собрана очень техничная и агрессивная команда. Но это Первая лига, не знаю, поедет туда Алан или нет. Но по качеству футболистов команда ему бы подошла.

РПЛ? Алану, как мне кажется, уже будет тяжело в Премьер-Лиге. Там сейчас сумасшедшие скорости, нужно много бегать. Алан — умный футболист, который может вести игру команды. Точно найдёт себе команду», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, за Дзагоев ЦСКА выступал с конца 2007 года. Всего за первую команду армейцев Алан забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи в 397 матчах. На счету Дзагоева также 59 игр в составе национальной сборной России.

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