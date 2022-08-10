Агент Головина: сейчас все мысли Саши сосредоточены на чемпионате Франции и Лиге Европы

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, после вылета монегасков в квалификации Лиги чемпионов прокомментировал цели игрока на сезон.

«Естественно, проигрывать, вылетать всегда неприятно, — заявил Клюев. — Что касается планов, Александр планирует хорошо играть за «Монако», прогрессировать, расти как футболист и добиться целей, которые руководство поставило перед командой.

Есть ли сейчас какие-то предложения? Об этом мы вам точно не скажем. Сейчас все Сашины мысли сосредоточены на чемпионате Франции и участии команды в Лиге Европы», — сказал агент в интервью «РБ Спорт».

Вчера, 9 августа, в дополнительное время нидерландский ПСВ переиграл «Монако» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Счёт по сумме встреч — 4:3 в пользу команды из Эйндховена.