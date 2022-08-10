Нападающий «Сассуоло» Берарди продлит контракт с клубом

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди в скором времени может продлить контракт с клубом. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своей странице в социальных сетях.
Как сообщает инсайдер, капитан «Сассуоло» Берарди решил продлить действующее соглашение после интереса со стороны туринского «Ювентуса» в начале этого лета. Итальянец уже является самым высокооплачиваемым игроком команды, но после продления он может получить существенную прибавку к зарплате. Сообщается, что его новый контракт будет действовать до 2027 года.
В прошедшем сезоне итальянской Серии А Берарди провёл 33 игры, в которых забил 15 голов и отдал 14 голевых передач. Рыночная стоимость Доменико оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.
Хавбек «Сассуоло» Берарди вступил в перепалку с фанатом
- 10 августа 2022
-
22:15
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:42
-
21:33
-
21:32
-
21:10
-
21:07
-
21:00
-
20:45
-
20:37
-
20:18
-
20:15
-
19:47
-
19:26
-
19:15
-
19:09
-
19:09
-
18:44
-
18:37
-
18:20
-
18:04
-
18:02
-
17:53
-
17:42
-
17:35
-
17:25
-
17:24
-
17:15
-
16:58
-
16:57
-
16:40
-
16:29
-
16:21