Нападающий «Сассуоло» Берарди продлит контракт с клубом

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди в скором времени может продлить контракт с клубом. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своей странице в социальных сетях.



Как сообщает инсайдер, капитан «Сассуоло» Берарди решил продлить действующее соглашение после интереса со стороны туринского «Ювентуса» в начале этого лета. Итальянец уже является самым высокооплачиваемым игроком команды, но после продления он может получить существенную прибавку к зарплате. Сообщается, что его новый контракт будет действовать до 2027 года.



В прошедшем сезоне итальянской Серии А Берарди провёл 33 игры, в которых забил 15 голов и отдал 14 голевых передач. Рыночная стоимость Доменико оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.

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