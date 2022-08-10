Андрей Канчельскис оценил возможный переход Алексея Миранчука в «Торино»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе полузащитника сборной России Алексея Миранчука в «Торино».
«Торино» — хороший вариант для Миранчука. Ведь была уже информация, что он может перейти туда, но затем вроде бы трансфер заблокировали. У Миранчука огромное желание играть. Переход в «Торино» — вызов. Доказать прежде всего самому себе и «Аталанте», что не давать играть было неправильным решением», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
- 10 августа 2022
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