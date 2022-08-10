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«На заборе тоже написано. Смешно!» Канчельскис — об обвинениях в адрес Юрана

«На заборе тоже написано. Смешно!» Канчельскис — об обвинениях в адрес Юрана
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал обвинения в адрес бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана по поводу предполагаемого предложения о проведении договорного матча с «Ростовом» в концовке прошлого сезона.

«Если есть доказательства, что Юран предлагал сдать матч, то докажите и расскажите. Можно ведь много чего говорить. Смешно! Кто-то и где-то там сказал… На заборе тоже написано. И что теперь? Верить тому, что написано на заборе?

Очень непонятная отставка. Наверное, руководители клуба должны рассказать — в чём причина увольнения. Может быть, сам Сергей расскажет. У каждого ведь своя правда. Посмотрим, что будет дальше. Наверное, должны быть какие-то обоснованные действия, которые реально будут правдой. Посмотрим, за кем будет эта самая правда. Будем ждать новостей», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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