Терюшков: в феврале была договорённость, что Юран сохранит «Химкам» место в РПЛ и уйдёт

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков прокомментировал увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера команды.

«Мы изначально планировали сотрудничество на короткий промежуток времени, для выполнения задачи остаться в Премьер-Лиге. Наверное, думали о том, чтобы еще вести переговоры с Сергеем Николаевичем относительно дальнейшего взаимодействия, но первоначальные договоренности остались в силе. Безусловно, я приглашал Юрана, я был одним из инициаторов того, чтобы он работал в клубе долгое время, но было принято такое обоюдное решение. Есть решение Сергея Николаевича, есть решение Совета учредителей. Не один человек решает, а коллектив.

Безусловно, Юран понимал, что уйдёт. Еще в феврале были такие договоренности. Если бы задача не была выполнена, тогда Юран должен был бы отработать еще сезон, чтобы вернуть команду в Премьер-Лигу. А цифры компенсации 35-40 млн рублей не имеют ничего общего с действительностью», — сказал Терюшков в интервью «РБ Спорт».

Специалист возглавил «Химки» в феврале этого года. Под руководством Юрана команде удалось сохранить прописку в Премьер-Лиге, заняв 13-е место в таблице и одержав победу в стыковых матчах со «СКА-Хабаровском». Юран до этого уже дважды работал в «Химках» (2008 и 2020 годы), оба раза был уволен.