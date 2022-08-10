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«Реал» вышел вперёд в матче за Суперкубок УЕФА

«Реал» вышел вперёд в матче за Суперкубок УЕФА
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Сейчас идёт матч за Суперкубок УЕФА, в котором мадридский «Реал» играет против франкфуртского «Айнтрахта». Встреча проходит в столице Финляндии, Хельсинки, на стадионе «Олимпиастадион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

Счёт во встрече открыл «Реал». На 37-й минуте после замешательства в штрафной франкфуртцев гол забил австрийский защитник сливочных Давид Алаба.

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с британцем Майклом Оливером. Помогают ему англичане Стюарт Бёрт и Саймон Беннет, резервным судьёй назначен Донатас Румшас из Литвы.

Главный тренер «Реала» — итальянец Карло Анчелотти, «Айнтрахта» — австриец Оливер Гласнер. Испанский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов, а немецкий — Лиги Европы.

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